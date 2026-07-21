ВСУ повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища

Фото оперштаба Белгородской области.

В минувшие выходные враг повредил оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища, из-за чего произошел сброс воды. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

По словам министра природопользования региона Романа Татаринцева, угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается.

Как пояснил чиновник, объект находится в федеральной собственности, в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Тем временем, противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются. Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.