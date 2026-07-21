В Белгородском округе повторно объявили опасность атаки дронов 21 июля утром

В 8:47 21 июля в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:47 21 июля в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.