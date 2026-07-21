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НовостиПроисшествия21 июля 2026 6:42

ВСУ ударили по Белгороду ракетами 21 июля ночью

По предварительной информации, пострадавших нет
Алексей СЕРГУНИН
ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу минувшей ночью.

ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу минувшей ночью.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу минувшей ночью. Об этом 20 июля сообщает оперштаб региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях.

Напомним, что минувшей ночью объявляли ракетную опасность в Белгороде, Шебекино, Белгородском и Шебекинском округах.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области 20 июля.