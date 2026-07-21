Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 20 на 21 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С вечера 20 июля по утро 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Рязанской, Брянской, Воронежской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области 20 июля.