Парламентарии Белгородчины помогают землякам в решении проблем

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Накануне председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков с рабочим визитом посетил Валуйский округ, в рамках которого провел прием местных жителей.

Юрий Николаевич отмечает, что вопросов у валуйчан накопилось много и все они разного характера. Например, за помощью к парламентарию обратилась пожилая пара, у которой в результате пожара сгорела часть дома. Многодетная мама, воспитывающая четверых детей, попросила поддержки в приобретении генератора. А тренер Максим Сергеевич выступил с предложением построить школу бокса, чтобы занятия юных валуйчан в данном виде спорта стали еще продуктивнее.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Подводя итоги приема, Юрий Клепиков отметил неравнодушие земляков к будущему родного края и подчеркнул, что все полученные обращения находятся в работе и под его личным контролем.

Общение с жителями Белгородчины состоялось и у коллег спикера облдумы. В том же Валуйском округе прием граждан провела Надежда Бондаренко. Алексей Балановский обсудил насущные вопросы с жителями Шебекинского округа, а Ольга Мевша и Роман Проценко - Яковлевского.

Инициативы старооскольцев рассмотрел Кирилл Чернов: местные жители выдвинули ряд предложений по модернизации спортплощадки и закупке оборудования для проведения дворовых мероприятий.

Напомним, что записаться на прием к депутатам Белгородской облдумы можно по номеру телефона 8 (4722) 33-60-86.