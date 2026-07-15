В Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность 15 июля утром

В 8:10 15 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:10 15 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области. Но в 8:18 режим отменили.

Впрочем, уже тут же – в 8:18 – над этими же муниципалитетами вновь объявили аналогичный режим, который действовал до 8:31.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.