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НовостиПроисшествия15 июля 2026 5:48

В Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность 15 июля утром

Режим сохранялся 21 минуту
Алексей СЕРГУНИН
В 8:10 15 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность.

В 8:10 15 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:10 15 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области. Но в 8:18 режим отменили.

Впрочем, уже тут же – в 8:18 – над этими же муниципалитетами вновь объявили аналогичный режим, который действовал до 8:31.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.