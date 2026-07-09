Для юных жителей Белгородчины стартовали «Стойленские каникулы»

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

В детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» стартовал новый сезон профильной смены Стойленского горно-обогатительного комбината (входит в Группу НЛМК) для школьников Старооскольского городского округа. В этом году «Стойленские каникулы» посвящены знакомству ребят с рабочими профессиями предприятия.

Учебная и развлекательная программы выстроены так, чтобы дети не только отдохнули, но и попробовали себя в мастер-классах, познакомились с ключевыми профессиями комбината. На площадках лагеря для них проходят тематические игры, творческие задания, спортивные состязания и встречи с наставниками из числа опытных сотрудников.

Открытие смены прошло ярко: каждый отряд выступил с речевкой и девизом, а специальным гостем стал «Дядя Вова» — опытный сотрудник комбината, который в неформальной обстановке рассказал ребятам о профессиях и поделился полезными советами (репортаж с места событий - на официальной странице СГОКа в соцсети Вконтакте).

Особое внимание проекту уделяет сам комбинат как один из крупнейших работодателей региона. Именно поэтому профильная смена стала неотъемлемой частью системы ранней профориентации для будущих сотрудников.

— Мы стремимся, чтобы будущее производства начиналось уже сегодня, когда ребята еще только выбирают свой путь. Такой лагерь позволяет познакомить школьников с профессиями изнутри, показать, что современный комбинат — это не только техника, но и командный труд, реальные перспективы для личного роста. Мы рады видеть здесь заинтересованных и активных детей, потому что именно они — наш кадровый резерв завтрашнего дня, — отметила начальник отдела по обучению и развитию персонала СГОКа Елена Маликова.