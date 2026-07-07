В Белгородской облдуме завершилась комитетская неделя

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

В Белгородской области планируется усовершенствовать систему государственного управления. Как пояснил спикер регионального парламента Юрий Клепиков, в случае принятия поправок к Уставу области глава региона будет вправе учредить должность Председателя Правительства или же возглавить Правительство сам. Юрий Николаевич подчеркнул, что рассмотрение данного законопроекта стало одной из ключевых тем в ходе прошедшего совместного заседания комитетов по бюджету и финансам, по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.

Парламентарии также рассмотрели внесение изменений в областной бюджет на текущий год и ближайшие два года, а также исполнение бюджета области за 2025 год. «Предполагается рост доходной и расходной частей на текущий год, а также сокращение расходов и увеличение доходов на 2027 и 2028 годы», - рассказал спикер заксобрания региона.

Кроме этого, члены комитетов облдумы рассмотрели вопрос о назначении на должность мирового судьи, обращение Законодательного собрания Ленинградской области к Председателю Правительства РФ, а также проект федерального закона, направленный на обеспечение гарантий жилищных прав семей погибших участников СВО, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье.