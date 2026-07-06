Три человека пострадали при ракетном обстреле в Белгородском округе ночью 6 июля

В Белгородском округе при ракетном обстреле пострадали три человека Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около одиннадцати часов вечера 6 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ . В результате атаки пострадали три мирных жителя. Повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев.

Врио главы региона уточнил, что большую часть снарядов противника средствам ПВО удалось сбить. Однако зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.

- По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское. Им оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил Шуваев.

В селе Пушкарное Белгородского округа загорелась надворная постройка. Пожарные ликвидировали возгорание.

Также произошло возгорание на одном из объектов в Белгороде – пожарные расчеты занимаются ликвидацией пожара. Из-за повреждений на объектах энергетической инфраструктуры в отдельных районах областного центра, а также в нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои в подаче водоснабжения и электричества.

- Экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима, - написал врио губернатора Белгородской области.