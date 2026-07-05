Александр Шуваев сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дрона главы Грайворонского округа Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о состоянии главы Грайворонского округа, который сегодня получил ранение при детонации украинского дрона. Происшествие случилось в селе Головчино. Во время атаки вражеского беспилотника Дмитрий Панков находился в рабочей поездке, решал вопросы с автозаправочными станциями в муниципалитете.

Бригада скорой помощи при сопровождении бойцов подразделения «БАРС-Белгород» оперативно эвакуировали пострадавшего с места происшествия и доставили в областную клиническую больницу. Панкову провели операцию по извлечению осколка, сейчас он стабилен, его здоровью ничто не угрожает. Врачи оказывают все необходимое послеоперационное сопровождение.

- Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.