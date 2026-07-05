Глава приграничного округа ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Бригада «скорой» доставляет пострадавшего в больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. В результате вражеской атаки ранен глава администрации Грайворонского муниципального округа. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

По данным Оперштаба, Дмитрий Панков получил осколочное ранение бедра во время детонации украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего чиновника в областную клиническую больницу в Белгород. Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте удара поврежден служебный автомобиль.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, это уже четвертое ранение главы Грайворонского округа. Ранее, в январе этого года, после атаки беспилотника в том же Головчино Панков был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.