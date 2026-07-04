Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 4 июля

Фото6 Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередные атаки противника прошедшей ночью отразили бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в ночь на 4 июля ВСУ ударили по 19 регионам страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности в период с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ночью Белгород и Белгородский округ подверглись очередному ракетному удару со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Повреждены объекты инфраструктуры.