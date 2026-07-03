Фото: канал мэра города Белгород

В ночь с 3 на 4 июля силы ВСУ нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. В ночи людей разбудили сирены - к сожалению, ракетный удар ВСУ по Белгороду 4 июля 2026 года имел последствия

Удар ВСУ по Белгороду 4 июля 2026 года: что произошло

О нападении на российский город с воздуха стало известно ночью 4 июля 2026 года. Около часа ночи по московскому времени в городе зазвучали сирены, был дан сигнал тревоги. Как сообщил глава региона Александр Шуваев, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду 4 июля 2026.

И-за ракетного удара по Белгороду 4 июля 2026 года были повреждены объекты инфраструктуры, на территории некоторых из них начался пожар - на место срочно выехали пожарные бригады.

- Все оперативные и аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется, - отметил Александр Шуваев.

Фото: канал мэра города Белгород

Ракетный удар ВСУ по Белгороду 4 июля 2026 года: пострадавшие

К счастью, при ракетном ударе ВСУ по Белгороду 4 июля 2026 года пострадавших нет. Повреждены около шести автомобилей, фасад коммерческого предприятия, сообщили в администрации города.

Губернатор отметил, что более точно масштаб повреждений получится оценить в светлое время суток.

Последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду 4 июля 2026 года

Как рассказал в своем канале мэр Белгорода Валентин Демидов, к сожалению из-за падения обломков пострадали объекты инфраструктуры, сейчас есть перебои с водоснабжением и электричеством. На места уже выехали аварийные бригады, которые устраняют последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду 4 июля 2026 года.

Уже ночью началась работа и по оценке ущерба: специалисты уточняют масштабы разрушений, обходят дома, фиксируют ущерб и помогают жителям.