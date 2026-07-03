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НовостиПроисшествия3 июля 2026 18:19

Система ПВО сработала над Белгородом 3 июля вечером

К счастью, никто не пострадал
Алексей СЕРГУНИН
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО 3 июля вечером.

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО 3 июля вечером.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО 3 июля вечером. Предварительно, пострадавших нет. Об это сообщает оперштаб Белгородской области.

Напомним, что с 20:10 до 20:25 над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами объявляли ракетную опасность. А с 19:26 до 19:34 над Белгородским округом действовал режим опасности атаки БпЛА.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.