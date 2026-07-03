Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью 3 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 3 июля предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона и республики Крым, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.