В Ракитянском округе повторно объявили опасность атаки БпЛА 3 июля

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В 16:00 3 июля в Ракитянском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.
Ранее сегодня в муниципалитете объявляли аналогичный режим в 7:13.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.