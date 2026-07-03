В Белгороде в трех квартирах из-за взрыва дрона повреждено остекление на балконах

Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Белгород вновь подвергся атаке со стороны ВСУ 3 июля днем. По словам мэра города Валентина Демидова, беспилотник врезался в дерево вблизи многоквартирного дома. Произошел взрыв. Самое главное, обошлось без пострадавших.

По словам чиновника, частично разрушено остекление балконов в трех квартирах. На месте уже работают оперативные и аварийные службы, специалисты управ проводят поквартирный обход.

Глава города напомнил, что в случае помощи нужно звонить по номеру 112.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.