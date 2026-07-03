В Белгороде и двух округах объявляли ракетную опасность 3 июля утром

В 5:58 3 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 5:58 3 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Но уже через 35 минут – в 6:33 – режим отменили.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.