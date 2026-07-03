Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь со 2 на 3 июля

Обломки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 2 июля до 7:00 3 июля перехвачены и уничтожены 155 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской областей, Краснодарского края, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного море, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.