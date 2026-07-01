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НовостиПроисшествия1 июля 2026 17:32

Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью 1 июля

Враг атаковал 16 регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 1 июля предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 133 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.