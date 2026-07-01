Еще в пяти округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 1 июля

В 19:33 1 июля в Вейделевском округе объявили опасность атаки БпЛА, а в 19:36 – в Ровеньском, Алексеевском, Красногвардейском и Красненском округах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 19:33 1 июля в Вейделевском округе объявили опасность атаки БпЛА, а в 19:36 – в Ровеньском, Алексеевском, Красногвардейском и Красненском округах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее аналогичный режим ввели: в 15:33 в Шебекинском и Корочанском округах, в 14:52 - в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском и Ивнянском округах, в 13:57 - в Волоконовском округе, в 13:49 – в Белгородском округе и в 12:10 – в Валуйском округе.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.