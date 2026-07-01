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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:09

В еще семи округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 1 июля днем

Жителей призывают перебраться в укрытия
Алексей СЕРГУНИН
В 14:52 1 июля в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском и Ивнянском округах объявили опасность атаки БпЛА.

В 14:52 1 июля в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском и Ивнянском округах объявили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14:52 1 июля в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском и Ивнянском округах объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее аналогичный режим ввели в Волоконовском округе (в 13:57), в Белгородском округе (в 13:49) и в Валуйском округе (в 12:10).

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.