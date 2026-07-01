Враг 65 раз атаковал территорию Белгородской области

Под удары врага попали 12 округов - Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

30 июня ВСУ 65 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под удары врага попали 12 округов - Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский.

Со стороны Украины совершен один обстрел с применением артиллерии, а также сбрасывалась взрывчатка с БпЛА. ПВО ликвидировала 104 дрона.

Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель. В Борисовском, Валуйском, Ракитянском, Белгородском и Шебекинском округах ранены 14 человек, из которых шестеро остались в стационаре.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.