Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 30 июня по 1 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.