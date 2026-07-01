В 13 округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 1 июля утром

В 6:50 1 июля в Грайворонском, Ивнянском, Ракитянском, Корочанском, Яковлевском, Белгородском, Валуйском, Краснояружском, Борисовском, Прохоровском, Чернянском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:50 1 июля в Грайворонском, Ивнянском, Ракитянском, Корочанском, Яковлевском, Белгородском, Валуйском, Краснояружском, Борисовском, Прохоровском, Чернянском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля перехвачены и уничтожены 179 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 17 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.