Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородском округе Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Очередным атакам со стороны противника подверглись пять муниципалитетов. Также стало известно о пострадавшем в Белгородском округе. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в селе Бессоновка при атаке дрона по грузовику пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился во вторую городскую больницу Белгорода, где ему диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. К счастью, госпитализация не потребовалась, после оказанной помощи он продолжит амбулаторное лечение.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации нескольких FPV-дронов повреждены два легковых и два грузовых автомобиля, а также входная группа и остекление коммерческого объекта. В селе Красный Хутор от взрыва FPV-дрона повреждена кабина грузовика.

В посёлке Красная Яруга из-за атаки БПЛА пробита крыша многоэтажки. После атаки второго FPV-дрона поврежден кузов грузовика.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа от ударов FPV-дронов повреждены крыша и шесть квартир многоэтажки.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа после детонации БПЛА в частном доме посечены крыша и фасад. В селе Криничное от удара дрона повреждена кабина грузовика.

В селе Серетино Яковлевского округа при атаке FPV-дрона повреждена легковушка.