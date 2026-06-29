Еще в двух муниципалитетах Белгородчины объявили опасность атаки дронов 29 июня днем

В 16:49 29 июня в Губкинском и Старооскольском округах объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16:49 29 июня в Губкинском и Старооскольском округах объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Ранее аналогичный режим ввели в 15 округах нашего региона.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советовали спасатели.

По данным Минобороны РФ, 29 июня с 7:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 96 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.