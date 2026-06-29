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НовостиПроисшествия29 июня 2026 12:26

Как минимум один БпЛА ликвидировали над Белгородской областью 29 июня

Враг атаковал десять регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 29 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 7:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 96 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.