В Белгороде и шести округах области объявляли ракетную опасность 29 июня днем

В 13:31 29 июня в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 13:31 29 июня в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах объявляли ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А в 13:33 завыли сирены в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советовали спасатели.

Но уже с 13:36 до 13:38 отменили режим во всех муниципалитетах.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.