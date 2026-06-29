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НовостиПроисшествия29 июня 2026 10:01

Два ударных дрона сбили в белгородском приграничье

Один из них взорвался в воздухе, второй - в поле
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы управления Росгвардии.

Фото пресс-службы управления Росгвардии.

Мобильные огневые группы продолжают сбивать ударные беспилотники ВCУ самолетного типа в Белгородском области. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Спецназ огнем из стрелкового оружия уничтожил БпЛА ВСУ FP-1 и «Лютый» в приграничном районе области. Один из дронов взорвался в воздухе, второй - в поле. Пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.