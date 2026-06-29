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НовостиПроисшествия29 июня 2026 6:49

ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области

Враг ударил по девяти муниципалитетам
Алексей СЕРГУНИН
28 июня ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области.

28 июня ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июня ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под удары попали девять округов - Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский и Шебекинский округа.

По словам чиновника, противник пять раз обстреливал, применяю авиацию и артиллерию. ПВО сбила 81 беспилотник. В Ракитянском округе пострадала мирная жительница. Она продолжит лечиться амбулаторно.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.