28 июня ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июня ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под удары попали девять округов - Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский и Шебекинский округа.

По словам чиновника, противник пять раз обстреливал, применяю авиацию и артиллерию. ПВО сбила 81 беспилотник. В Ракитянском округе пострадала мирная жительница. Она продолжит лечиться амбулаторно.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.