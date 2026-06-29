В трех округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 29 июня утром

В 8:22 29 июня в Ивнянском, Ракитянском и Валуйском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:22 29 июня в Ивнянском, Ракитянском и Валуйском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, что в Валуйском округе режим объявили накануне в 9:39, в Ракитянском – в 11:36, в Ивнянском – в 13:43.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.