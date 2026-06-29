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НовостиПроисшествия29 июня 2026 5:52

ВСУ дважды ударили по Белгородскому округу 29 июня утром

Повреждены два дома и газовая труба
Алексей СЕРГУНИН
В селе Веселая Лопань повреждена газовая труба.

В селе Веселая Лопань повреждена газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

29 июня утром белгородский округ дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

В селе Веселая Лопань повреждены два дома и газовая труба.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.