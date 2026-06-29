ВСУ дважды ударили по Белгородскому округу 29 июня утром

В селе Веселая Лопань повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

29 июня утром белгородский округ дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

В селе Веселая Лопань повреждены два дома и газовая труба.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.