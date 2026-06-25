В Белгородской области энергетики обеспечили электроснабжение высокотехнологичных предприятий

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

В Белгородском и Старооскольском округах филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение высокотехнологичных предприятий.

Так, в Белгородском округе почти в 10 раз – до 1,6 МВт – была увеличена выдача мощности компании по производству металлических дверей и окон. Дополнительные ресурсы потребовались предприятию для расширения производства.

Энергетики построили 1,4 км ЛЭП 10 кВ в воздушно-кабельном исполнении, выполнили проектирование и строительство комплектного распределительного устройства наружной установки напряжением 10 кВ с установкой коммутационного аппарата.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

В Старом Осколе ведется строительство новой клиники с современным лечебно-диагностическим оборудованием, включая аппараты УЗИ, рентген- и СКТ-оборудование. Максимальная потребляемая мощность медицинского учреждения составит 0,25 МВт.

Для его электроснабжения специалисты установили комплектную трансформаторную подстанцию и проложили 0,6 км кабельных линий электропередачи.