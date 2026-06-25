Враг 130 раз атаковал Белгородскую область

Враг нанес удары по десяти округам - Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Шебекинскому и Яковлевскому. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

24 июня ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Враг нанес удары по десяти округам - Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Шебекинскому и Яковлевскому.

Противник совершил восемь обстрелов, используя авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также пять раз сбрасывал взрывные устройства с БпЛА. ПВО ликвидировала 97 беспилотников.

В Волоконовском и Шебекинском округах ранены пять человек. Все они отправились на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.