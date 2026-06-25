В трех округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 25 июня утром

В Валуйском округе режим объявили накануне в 10:12, в Борисовском – в 10:41, в Вейделевском – в 17:57. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:50 25 июня в Валуйском, Вейделевском и Борисовском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, что в Валуйском округе режим объявили накануне в 10:12, в Борисовском – в 10:41, в Вейделевском – в 17:57.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.