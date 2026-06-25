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НовостиПроисшествия25 июня 2026 5:44

Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 24 на 25 июня

Враг атаковал 13 регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 24 июня до 7:00 25 июня перехвачены и уничтожены 269 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Московского региона, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.