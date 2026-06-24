Средства ПВО сработали над Белгородом и Белгородским округом

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским округом 24 июня. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Силы ПВО уничтожили воздушные цели противника. Информации о каких-либо последствиях на земле пока не поступало. Оперативные службы уточняют данные.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ракетную опасность объявляли в Белгороде и пригороде, а также в Шебекинском округе трижды в первой половине дня 24 июня.