Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 22 на 23 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 22 июня до 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.