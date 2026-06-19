Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июня 2026 10:33

Белгородские росгвардейцы помогли пострадавшему при атаке дрона ВСУ мужчине 18 июня

Беспилотник сдетонировал о дорожное полотно в Шебекино
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Вчера, 18 июня, FPV-дрон вооруженных сил Украины сдетонировал о дорожное полотно в городе Шебекино Белгородской области. В результате атаки противника пострадал мирный житель.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь раненому. В момент атаки они оказались рядом, оказали доврачебную помощь пострадавшему и обеспечили прикрытие воздушного пространства на случай повторной атаки БПЛА.

После этого сотрудники росгвардии передали мужчину прибывшим на место ЧП бойцам территориальной самообороны, которые оперативно доставили его в районную больницу. Врачи диагностировали у мужчины поверхностное осколочное ранение голени. К счастью, госпитализация не потребовалась. Дальнейшее лечение он продолжает в амбулаторных условиях.