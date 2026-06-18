Мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино

Фото оперштаба региона.

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ 18 июня. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино FPV-дрон взорвался, ударившись о дорогу. Бойцы самообороны доставили мужчину в ЦРБ. У него диагностировали ранение голени. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден «УАЗ». Кроме того, в городе повреждены коммерческий объект, автобус, два грузовика, шесть легковушек.

В селе Долгое Валуйского округа повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Красная Яруга поврежден социальный объект, в поселке Быценков Краснояружского округа – машина, в Грайворонском округе в селе Замостье - частный дом, в селе Долгое Валуйского округа – частный дом, газовая труба и забор.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.