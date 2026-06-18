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Политика18 июня 2026 10:26

Мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино

Враг ударил по четырем муниципалитетам
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба региона.

Фото оперштаба региона.

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ 18 июня. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино FPV-дрон взорвался, ударившись о дорогу. Бойцы самообороны доставили мужчину в ЦРБ. У него диагностировали ранение голени. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден «УАЗ». Кроме того, в городе повреждены коммерческий объект, автобус, два грузовика, шесть легковушек.

В селе Долгое Валуйского округа повреждена газовая труба.

В селе Долгое Валуйского округа повреждена газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Красная Яруга поврежден социальный объект, в поселке Быценков Краснояружского округа – машина, в Грайворонском округе в селе Замостье - частный дом, в селе Долгое Валуйского округа – частный дом, газовая труба и забор.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.