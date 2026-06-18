Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 17 на 18 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С вечера 17 июня по утро 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Астраханской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, республики Крым и над акваторией Азовского моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.