В Белгороде и двух округах области объявляли ракетную опасность 17 июня вечером

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах в 19:49 17 июня. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах в 19:49 17 июня. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

А уже в 19:55 режим отменили во всех муниципалитетах.

Ранее сегодня ракетная опасность объявлялась в Белгороде, Краснояружском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском и Белгородском округах с 13:02 – 13:03 до 13:08.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.