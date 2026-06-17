Не менее одного беспилотника ликвидировали над Белгородчиной 17 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 17 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 9:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.