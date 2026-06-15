Не менее одного беспилотника ликвидировали над Белгородской областью 15 июня

С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 74 украинских БпЛА самолетного типа. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 15 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 74 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Калужской областей, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.