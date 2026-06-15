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НовостиПроисшествия15 июня 2026 5:46

Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью в ночь с 14 на 15 июня

Враг атаковал 13 регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С вечера 14 по утро 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.