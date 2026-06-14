Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом

Фото: Минобороны РФ

Утром 12 июня над Белгородом и Белгородским округом сработали средства противовоздушной обороны. Бойцы ПВО отразили атаки со стороны вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

Информации о каких-либо повреждениях на земле пока также не поступает. Оперативные службы уточняют данные о последствиях.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сирена ракетной тревоги раздалась около восьми часов утра в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Над областным центром раздалось несколько громких звуков.