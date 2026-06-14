Ракетную опасность объявили в Белгороде и пригороде утром 14 июня

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском округе

В Белгороде и Белгородском округе объявили о ракетной опасности утром 14 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 08:05.

Жителям необходимо срочно проследовать в укрытия. Если вы дома, ни в коем случае не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Над Белгородом раздались громкие звуки. По предварительно информации, сработали средства ПВО.

Ранее, в 08:00, ракетную опасность также объявили в Шебекинском округе.

Отбой ракетной опасности в 08:16.