В Белгороде и двух округах еще раз объявляли ракетную опасность 10 июня

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 10 июня в 15:53. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 10 июня в 15:53. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Режим продержался семь минут – до 16:00.

Ранее сегодня надо всем регионом действовал режим ракетной опасности – с 4:28 до 4:47. А над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами – с 9:34 до 9:40.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.