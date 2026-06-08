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Политика8 июня 2026 6:08

14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка

В селе Ясные Зори пострадал мужчина
Алексей СЕРГУНИН
На «скорой» подростка доставили в детскую областную клиническую больницу.

На «скорой» подростка доставили в детскую областную клиническую больницу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак со стороны ВСУ пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил ранения головы и бедра. На «скорой» его доставили в детскую областную клиническую больницу. В доме повреждена кровля.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на территории предприятия. 7 июня вечером мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, где у него диагностировали акубаротравму и ушиб головы. Лечение продолжает амбулаторно.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.